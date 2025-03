Brussel wil Europese spaarders aan het beleggen krijgen

BRUSSEL (ANP) - Bedrijven in de Europese Unie hebben jaarlijks honderden miljarden euro nodig voor investeringen in onder meer defensie, de transitie naar groene energie en vergroting van de concurrentiekracht van de EU. Met het voorstel voor een Spaar- en Beleggingsunie wil de Europese Commissie EU-burgers over de streep trekken hun spaartegoed niet op de bank te laten staan, maar te beleggen. Het gaat volgens de Commissie om 10.000 miljard euro die EU-burgers nu op de bank hebben staan.

Als dat geld op de kapitaalmarkt komt, kunnen bedrijven volop investeren en behalen burgers een beter rendement, zo stelt de Commissie in het woensdag gepubliceerde voorstel.

Ook via andere wegen wil de Commissie meer kapitaal aanboren. Ze hoopt dat onder meer pensioenfondsen willen investeren in defensie, schone energie of technologische innovatie. Bedrijven, ook kleine en middelgrote bedrijven, moeten makkelijker toegang tot kapitaal krijgen, zo wil de Commissie.