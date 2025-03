Invallen in nachtclubs Noord-Macedonië na dodelijke brand

SKOPJE (ANP/AFP) - De autoriteiten in Noord-Macedonië pakken na een brand met tientallen doden op grote schaal illegale uitgaansgelegenheden aan. Een woordvoerster van de regering zei dat de afgelopen dagen tal van onregelmatigheden zijn aangetroffen.

De autoriteiten hebben invallen gedaan op tientallen locaties. Clubs en discotheken zonder geldige vergunning moesten dicht. De overheid kwam in actie nadat afgelopen weekend 59 doden waren gevallen bij de brand in Kocani. Nog eens tweehonderd personen raakten daar gewond. Het was het dodelijkste incident in het land sinds een vliegtuigramp uit 1993.

De brand lijkt te zijn uitgebroken door het gebruik van vuurwerk tijdens een optreden. Een plafond vloog in brand en er ontstond chaos toen de veelal jonge aanwezigen probeerden te vluchten. Naderhand bleek er van alles mis te zijn bij de club. Er was geen geldige vergunning en er waren problemen met de brandveiligheid. Zo waren er volgens het Openbaar Ministerie onvoldoende brandblussers en nooduitgangen.