Buffett doneert recordbedrag van 5,3 miljard aan goede doelen

OMAHA (ANP/RTR) - De beroemde Amerikaanse belegger Warren Buffett heeft voor een recordbedrag van 5,3 miljard dollar aan aandelen van zijn investeringsbedrijf Berkshire Hathaway gedoneerd aan goede doelen. Het geld gaat naar de Bill & Melinda Gates Foundation en stichtingen van zijn kinderen.

Het is de grootste donatie van de 93-jarige multimiljardair sinds Buffett in 2006 begon met het geven van geld aan goede doelen. In totaal heeft Buffett nu al 57 miljard dollar gedoneerd, waarvan het grootste deel naar de Bill & Melinda Gates Foundation is gegaan. In 2010 begon Buffett ook de campagne The Giving Pledge, samen met Microsoft-medeoprichter Bill Gates en diens toenmalige vrouw Melinda. Daarbij worden zeer rijke mensen aangemoedigd om een groot deel van hun vermogen aan liefdadigheid te schenken.

Buffett heeft ook veel geld gegeven aan stichtingen die worden geleid door zijn kinderen, waaronder de stichting die is vernoemd naar zijn overleden vrouw, de Susan Thompson Buffett Foundation. Hij heeft gezegd 99 procent van zijn vermogen aan goede doelen te zullen geven tijdens zijn leven of bij zijn dood.