Bunq wil uitbreiding naar Amerikaanse markt versnellen

AMSTERDAM (ANP) - De Nederlandse onlinebank bunq wil sneller actief worden op de Amerikaanse markt. Daarvoor heeft de bank van oprichter en topman Ali Niknam een zogenoemde broker-dealervergunning aangevraagd bij de Amerikaanse toezichthouders FINRA en SEC.

Hierdoor kan bunq straks in afwachting van een definitieve banklicentie alvast Amerikaanse gebruikers bedienen met onder andere aandelen en financiële diensten. Bunq vroeg in april 2023 al een licentie aan voor het betreden van de Amerikaanse markt.

"Het is altijd onze droom geweest om uit te breiden naar de Verenigde Staten", aldus Niknam, die bunq in 2012 oprichtte. De broker-dealervergunning zou het voor Amerikanen mogelijk maken om via bunq te investeren in bijvoorbeeld aandelen en beleggingsfondsen. Ook komt bunq met Amerikaanse betaalpassen in samenwerking met creditcardmaatschappij Mastercard.

De bank richt zich vooral op 'digital nomads', mensen die op afstand werken terwijl ze reizen. Momenteel heeft bunq ruim 17 miljoen Europese gebruikers en de bank is actief in dertig verschillende landen. Over het afgelopen jaar maakte bunq ruim 85 miljoen euro winst, 65 procent meer dan in 2023. Het was het tweede jaar op rij dat bunq wist af te sluiten met winst.