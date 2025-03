Bureau: biefstuk en hamburgers worden nog duurder door schaarste

LELYSTAD (ANP) - Rundvlees, zoals biefstuk, hamburgers en rundergehakt, wordt dit jaar naar verwachting aanzienlijk duurder, verwacht marktbureau DCA Market Intelligence. Dit komt doordat het aanbod van runderen wereldwijd "uitzonderlijk schaars" is, waardoor de rundveeprijzen het vorige recordniveau de afgelopen weken "ruimschoots" hebben overschreden.

In Nederland ligt de prijs van slachtvee inmiddels bijna 9 procent boven het vorige record. Hiermee komt de prijs van runderen van de hoogste kwaliteit op 6,40 euro per kilo.

"Dit is een uitzonderlijk sterke stijging in korte tijd voor de doorgaans vrij stabiele rundvleesmarkt. Prijsstijgingen van meer dan 5 cent per kilo zijn zeldzaam, maar de afgelopen weken liepen de prijzen soms met wel 25 cent per week op", zegt Matthijs Bremer, voedingsdeskundige bij het onderzoeksbureau.