Babygirl van Halina Reijn is vanaf juli gratis op Canal+ te zien

De controversiële film Babygirl van regisseur Halina Reijn is vanaf juli in Nederland exclusief te zien op streamingdienst Canal+. Dat maakte de dienst donderdag bekend.

De film van Reijn, over een vrouwelijke CEO (Nicole Kidman) die een affaire met een jongere stagiair begint, was de afgelopen maanden over de hele wereld een hit. In Nederland trok Babygirl in de bioscopen ruim een half miljoen bezoekers.

Vanaf eind mei is ook de veelbesproken Oscarwinnaar Emilia Pérez al op Canal+ te zien. In de muzikale misdaadfilm gaat een Mexicaanse drugsbaas in transitie. De Frans-Mexicaanse film won eerder deze maand twee Oscars, voor beste muziek en beste vrouwelijke bijrol (Zoë Saldaña).

Met dit soort grote bioscooptitels wil Canal+ zich meer profileren in de Nederlandse streamingmarkt, laat de dienst weten.