Burgers' Zoo neemt Limburgse dierentuin GaiaZOO over

ARNHEM (ANP) - Het Arnhemse dierenpark Koninklijke Burgers' Zoo neemt dierentuin GaiaZOO in het Limburgse Kerkrade over, hebben de bedrijven bekendgemaakt. Met de overname is een bedrag van 16,2 miljoen euro gemoeid.

De deal is volgens de bedrijven een logische keuze en levert onder meer kostenvoordelen op. "Beide parken nemen elk in hun eigen regio een unieke positie in. Wij zijn als directie van Koninklijke Burgers' Zoo zeer verheugd dat wij de kans krijgen om GaiaZOO over te nemen", zegt Alex van Hooff, directeur van het Arnhemse familiebedrijf.

De familie Mourmans, die achter het snackmerk Mora zit, is grootaandeelhouder van GaiaZOO. Ook de gemeente Kerkrade heeft een deel van de aandelen van de Limburgse dierentuin in handen. Volgens een woordvoerder van Burgers' Zoo zijn beide dierentuinen winstgevend.