Apple stuurt vrachtvliegtuigen vol iPhones richting VS

In een race tegen de klok heeft Apple eind vorige maand vijf vrachtvliegtuigen vol iPhones, AirPods en andere gadgets vanuit India naar de Verenigde Staten gestuurd. En dat allemaal om een enkele reden: de nieuwe importheffingen van Donald Trump, die sinds begin april van kracht zijn.

Maart is normaal gesproken geen topmaand voor transport, maar Apple trapte het gaspedaal vol in. Vanuit fabrieken in India en China vlogen tussen 28 en 31 maart vijf volledig geladen toestellen richting de Amerikaanse Apple-magazijnen. Zo lukte het om alle producten nog vóór 5 april binnen te krijgen en vielen ze nog onder het oude, lagere belastingtarief.

Ademruimte

Sinds drie dagen geldt een extra invoertarief van 10 procent op techproducten. Dat heeft wereldwijd al tot beursdalingen geleid. Met deze vliegende voorraad hoopt Apple de Amerikaanse prijzen voorlopig stabiel te houden. De binnengehaalde voorraad is groot genoeg om het bedrijf maandenlang ademruimte te geven.

Voor de langere termijn ziet het plaatje er minder rooskleurig uit. Analisten waarschuwen dat prijsverhogingen op Apple-producten in de VS en zelfs wereldwijd onvermijdelijk worden als de handelsoorlog voortduurt. Apple onderzoekt nu koortsachtig hoe het bedrijf zijn productieketen opnieuw moet inrichten om de schade te beperken.

India

De kaarten lijken daarbij in het voordeel van India te vallen. Producten uit China worden inmiddels met 54 procent belast – en Trump dreigt met nóg eens 50 procent extra. India komt er met een tarief van 26 procent relatief goedkoop vanaf. Geen wonder dus dat Apple al een flink deel van de iPhones en AirPods daar laat produceren – en dat aandeel zal waarschijnlijk alleen maar toenemen.

Analist Dan Ives van Wedbush Securities verlaagde zijn koersdoel voor Apple al vanwege Trumps roekeloze en wispelturige beleid. "Het door Trump ontketende economische Armageddon is een complete ramp voor Apple, gezien de enorme afhankelijkheid van de Chinese productie", zegt Ives. Hij schat in dat nog altijd 90 procent van de iPhones in China worden geproduceerd. "Er is geen enkel Amerikaans technologiebedrijf dat negatiever beïnvloed wordt door deze heffingen dan Apple."

