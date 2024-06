Centrale bank voor centrale banken dringt aan op begrotingsherstel

BAZEL (ANP/BLOOMBERG) - Landen met grote schulden zijn erg kwetsbaar voor mogelijke financiële schokken, ook al wordt dat risico momenteel nauwelijks erkend op de obligatiemarkten. Daarvoor waarschuwt de Bank voor Internationale Betalingen (BIS) in haar jaarlijkse economische rapport.

Het Bazelse instituut, dat ook wel bekendstaat als de centrale bank voor centrale banken, stelt bovendien dat de leenkosten voor deze landen verder kunnen oplopen door de gestegen rentes. Hun overheden zouden daarom prioriteit moeten geven aan het op orde brengen van hun begrotingen.

Dat betekent aan de ene kant niet te veel uitgeven. Maar het zou ook belangrijk zijn om structurele hervormingen door te voeren om goed voorbereid te zijn op toekomstige uitdagingen, zoals demografische ontwikkelingen en de klimaatverandering.

Hoewel de noodzaak om de overheidsfinanciën op orde te krijgen een terugkerend thema is voor de BIS, is er rondom dit onderwerp de laatste tijd veel te doen. Zo leven er zorgen dat het in Frankrijk flink mis kan gaan met de overheidsfinanciën als extreemrechts daar de nieuwe verkiezingen wint.