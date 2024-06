Hoge opkomst tot nu toe bij eerste stemronde Franse verkiezingen

PARIJS (ANP/RTR) - De opkomst bij de eerste stemronde van de Franse verkiezingen lag om 12.00 uur op 25,9 procent. Dat is een stuk hoger dan twee jaar geleden, toen op dit tijdstip nog maar 18,4 procent had gestemd.

De parlementsverkiezingen, die eerder deze maand verrassend werden uitgeschreven, leven sterk in Frankrijk. Het radicaal-rechtse Rassemblement National (RN) kan voor het eerst de grootste partij worden. President Emmanuel Macron probeert dat te voorkomen en heeft het Franse volk zelfs gewaarschuwd voor een burgeroorlog als RN aan de macht komt.

Volgens de nieuwszender BFMTV zijn ook jongeren sterk betrokken bij deze verkiezingen. 10 procent van de Fransen zou hun vakantie hebben uitgesteld om hun stem uit te kunnen brengen, maar dat percentage ligt onder 18- tot 24-jarige nog hoger: 19 procent.

Om 20.00 uur sluiten de laatste stembureaus en volgt een exitpoll. Over een week is er een tweede stemronde voor alle kiesdistricten waar geen kandidaat in een keer een meerderheid heeft gehaald.