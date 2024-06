Patiëntenfederatie: opnieuw onzekerheid voor patiënten Co-Med

UTRECHT (ANP) - Dat huisartsenketen Co-Med komende week zelf faillissement gaat aanvragen was een volgende, te verwachten stap. Dat zegt de Patiëntenfederatie Nederland in een reactie.

De stap brengt patiënten echter opnieuw in onzekerheid over wat dit voor hun zorg betekent, stelt de federatie. "Hun belang - toegang tot goede huisartsenzorg - moet ook nu weer op één staan. Zorgverzekeraars zijn daarvoor verantwoordelijk en werken daar hard aan. We hopen dat het voldoende gaat zijn en zullen dat scherp volgen", meldt een woordvoerder van de patiëntenorganisatie.