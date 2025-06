China bevestigt handelsgesprekken met VS in Londen maandag

BEIJING (ANP/RTR/DPA) - China heeft bevestigd dat er maandag nieuwe handelsgesprekken zijn met de Verenigde Staten in Londen die eerder al werden aangekondigd door de Amerikaanse president Donald Trump. De Chinese vicepremier He Lifeng zal dan in de Britse hoofdstad praten met de Amerikaanse minister van Financiën Scott Bessent, handelsvertegenwoordiger Jamieson Greer en handelsminister Howard Lutnick.

De partijen voerden vorige maand in het Zwitserse Genève ook al overleg. Toen werd besloten hun onderlinge importheffingen voor een periode van negentig dagen fors te verlagen zodat er meer tijd is om een oplossing te zoeken voor het handelsconflict tussen de twee grootste economieën ter wereld.

De Amerikaanse heffingen van 145 procent op de meeste Chinese importgoederen werden toen verlaagd naar 30 procent. De Chinese heffingen van 125 procent op Amerikaanse goederen werden teruggebracht tot 10 procent.