China komt met tegenreactie als EU handelsbeperkingen uitbreidt

door anp
donderdag, 28 mei 2026 om 11:00
BEIJING (ANP/RTR) - China waarschuwt dat het tegenmaatregelen zal nemen als de Europese Unie besluit de handelsbeperkingen met China verder uit te breiden. Het Chinese ministerie van Buitenlandse Zaken beschuldigt het Europese landenblok ook van het "selectief gebruiken" van gegevens om de beweringen over onevenwichtige handelsbetrekkingen tussen China en de EU te rechtvaardigen.
"De EU is niet verplicht om handel te drijven met China", zei een woordvoerder van het ministerie donderdag na een bericht dat de EU de importquota en -tarieven op Chinese goederen wil verruimen. De woordvoerder waarschuwde dat China alle noodzakelijke maatregelen zal nemen om zijn legitieme rechten en belangen te beschermen.
Stéphane Séjourné, vicevoorzitter van de Europese Commissie en Eurocommissaris voor Welvaart en Industriële Strategie, zei donderdag in zakenkrant Financial Times dat de EU haar belangrijke industriële sectoren beter wil beschermen tegen een "existentiële" bedreiging van Chinese import.
