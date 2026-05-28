ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Ook ING beperkt mogelijkheden voor aflossingsvrije hypotheken

Economie
door anp
donderdag, 28 mei 2026 om 10:46
anp280526106 1
AMSTERDAM (ANP) - ING beperkt de mogelijkheden bij het afsluiten van een aflossingsvrije hypotheek en volgt daarmee het voorbeeld van andere Nederlandse banken. Binnenkort kunnen klanten tot maximaal 30 procent van de woningwaarde financieren met een lening waarover ze tussentijds alleen de rente hoeven te betalen.
Bij woningen tot een waarde van 1 miljoen euro geldt een maximum voor het aflossingsvrije deel van een hypotheek van 150.000 euro, meldt ING. Bij huizen tot 2 miljoen euro is dat 250.000 euro en bij duurdere woningen 500.000 euro.
Er verandert niets voor klanten die al een aflossingsvrije hypotheek hebben en die ongewijzigd laten. Klanten die hun hypotheek bij ING willen verlengen, kunnen het huidige aflossingsvrije deel houden tot maximaal 50 procent van de woningwaarde. Het nieuwe beleid gaat 23 juli in.
Rabobank, ASN Bank en ABN AMRO kondigden dit jaar vergelijkbare aanpassingen aan. Dat deden ze na waarschuwingen van onder andere De Nederlandsche Bank, die wees op risico's van hypotheken die tussentijds niet worden afgelost.
loading

POPULAIR NIEUWS

176160886_m

Bloedhete auto? Met deze Japanse truc ben je de hitte binnen één minuut kwijt

252327901_m

1+1 gratis: waarom die aanbiedingen in de supermarkt je juist alleen maar geld kosten

126571054_m

Wat is dat witte laagje op droge worst, toch geen schimmel zeker?

anp 468499438

Deze milieuvriendelijke truc werkt perfect om de gootsteen te ontstoppen

anp280526003 1

ING trapt niet in de praatjes dat de fatbike verboden wordt en geeftmiljoenenfinanciering aan fatbike producent

208890445_m

Is porno goed voor je?

Loading