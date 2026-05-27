Bloedhete auto? Met deze Japanse truc ben je de hitte binnen één minuut kwijt

Iedereen kent het wel: je stapt na een warme dag in de auto en het voelt alsof je een sauna binnenloopt. Het stuur brandt aan je handen, de gordelgesp lijkt rechtstreeks uit de frituurpan te komen en de temperatuur loopt moeiteloos richting de 50 graden.

De meeste mensen reageren hetzelfde: motor starten en de airco direct op standje poolcirkel zetten. Maar volgens experts is dat niet de slimste aanpak. Sterker nog, er bestaat een simpele Japanse truc waarmee je de ergste hitte binnen één minuut uit je auto krijgt zonder ook maar een druppel extra brandstof te verbruiken.

De Japanse deurentruc

De methode werd jaren geleden populair dankzij een Japanse professor in de aerodynamica. Het idee erachter is verrassend simpel en draait volledig om luchtverplaatsing.

Zo werkt het: open eerst het raam aan de bijrijderskant helemaal. Laat alle andere ramen en deuren dicht. Daarna loop je naar de bestuurderskant en open je de bestuurdersdeur.

Nu komt het bijzondere gedeelte: open en sluit de deur vijf tot zeven keer stevig achter elkaar. Niet alsof je ruzie hebt met de auto, maar wel krachtig genoeg om een flinke luchtverplaatsing te veroorzaken.

Dit resulteert erin dat de bloedhete lucht letterlijk uit de auto wordt gedrukt.

Waarom het werkt

Door de deur snel te bewegen ontstaat een lagedrukgebied in de auto. Daardoor wordt de hete stilstaande lucht via het open raam naar buiten geperst, terwijl koelere buitenlucht naar binnen stroomt.

Onderzoekers van onder andere de Universiteit van Cambridge concludeerden eerder al dat de temperatuur in een auto op deze manier direct met zo’n 8 graden daalt.

Ook het bekende autoplatform TopGear noemt de methode een van de beste hittetips voor automobilisten. Vooral de verstikkende ‘ovenwarmte’ verdwijnt vrijwel meteen.

Slim omgaan met je airco

Pas daarna is het slim om de airco aan te zetten. Experts adviseren om de eerste minuten nog even met open ramen te rijden. Zo kan de resterende warme lucht sneller ontsnappen.

Een veelgemaakte fout is om de airco meteen op de koudste stand te zetten. Beter is het om eerst de recirculatiestand te gebruiken. Daarmee koelt het systeem de lucht ín de auto opnieuw af, in plaats van continu warme buitenlucht naar binnen te trekken.

Het resultaat: sneller een koele auto en minder belasting voor je airco.