Essent verhoogt stilletjes je rekening per 1 juli – zóveel betaalt je gezin straks extra

Na drie kwartalen van dalingen draait de grootste energieleverancier van Nederland de knop weer hard de andere kant op. Stroom 13 procent duurder, gas zelfs 13,4 procent. Voor een gemiddeld huishouden tikt dat aan tot ruim 240 euro per jaar – en het is nog maar het begin.

Essent, met afstand de grootste energieleverancier van Nederland, past per 1 juli 2026 de variabele tarieven aan. Het stroomtarief gaat met 13,0 procent omhoog, het gastarief met 13,4 procent. Dat staat in een persbericht dat het bedrijf vrijdag publiceerde ( Essent ).

Wat ga je écht betalen?

Concreet verandert er dit op je jaarafrekening:

Oude prijs (Q2 2026) Nieuwe prijs (vanaf 1 juli) Verschil Stroom € 0,23808 per kWh € 0,26914 per kWh ▲ 3,1 cent Gas € 1,22537 per m³ € 1,38952 per m³ ▲ 16,4 cent

Tarieven inclusief btw en energiebelasting ( Essent ).

Voor een gemiddeld huishouden – 2.420 kWh stroom en 1.020 m³ gas per jaar – betekent dat ongeveer:

€ 75 extra voor stroom

€ 167 extra voor gas

Totaal: zo'n € 242 per jaar, oftewel € 20 per maand (Energievergelijk.nl)

En dat is een gemiddelde. Wie elektrisch kookt, een warmtepomp of een tochtig vooroorlogs pand bewoont, gaat er aanzienlijk dieper in.

Waarom nú, terwijl de prijzen juist daalden?

Drie kwartalen achter elkaar gingen de variabele tarieven omláág. Dat de wijzer nu hard de andere kant op tikt, heeft één hoofdoorzaak: de oorlog tussen Israël en Iran. De groothandelsprijzen op de Europese gasbeurs schoten sinds half april omhoog, en die rekening landt nu via de kwartaalbijstelling op de mat ( Studio Schumpeter ).

Essent zelf benadrukt dat de tarieven, ondanks de stijging, "iets lager liggen dan vorig jaar in dezelfde periode" – een gevolg van gespreide inkoop ( Essent ). Een schrale troost voor wie de afgelopen weken zag dat ook de pomp pijn doet: benzine koerst inmiddels richting € 2,45 per liter ( Rabobank ).

Niet alleen Essent

Essent zet de toon, maar staat niet alleen. Het Centraal Bureau voor de Statistiek meldde eerder deze maand dat energie en motorbrandstoffen in april al 7,8 procent duurder waren dan een jaar eerder ( Accountant.nl ). De Rabobank verwacht dat de gemiddelde energierekening in mei en juni piekt rond € 240 à € 245 per maand, om daarna geleidelijk te dalen ( Rabobank ).

En dan komt 2027 er nog aan. Vanaf dat jaar moeten leveranciers verplicht groen gas bijmengen. Essent waarschuwde eerder zelf al dat dit een gemiddeld huishouden in 2027 zo'n € 35 extra gaat kosten, oplopend naar bijna € 200 per jaar in 2031 ( Essent ).

Wat kun je nú doen?

De Energiewet die dit jaar inging, geeft consumenten meer bewegingsruimte dan ooit. De opzegtermijn is teruggebracht van 30 dagen naar 5 werkdagen ( Essent ). Drie concrete opties: