China pakt schulden lokale overheden aan om economie te steunen

BEIJING (ANP/AFP/BLOOMBERG) - China heeft een van zijn meest ambitieuze plannen in jaren aangekondigd om de schulden van lokale overheden te verminderen en de economie te stimuleren. De plannen werden vrijdag onthuld na afloop van de bijeenkomst van het Chinese parlement, die de hele week duurde.

China worstelt al jaren met een omvangrijke schuldenberg, die is overgebleven van eerdere stimuleringsmaatregelen tijdens de wereldwijde crisis van 2008 en 2009. Die schuldenberg bestaat voor een groot deel uit zogeheten verborgen schulden van lokale overheden. Dat zijn leningen waarvoor de overheid aansprakelijk is, maar die niet aan het publiek of andere schuldeisers bekend worden gemaakt.

Deze verborgen schulden zijn in het verleden voornamelijk opgebouwd door lokale overheden om belangrijke infrastructuurprojecten te financieren. De schuldenlast vormt echter een gevaar voor de financiële en economische stabiliteit in China. Ook hebben de lokale overheden door de enorme schulden weinig ruimte om nieuwe projecten te financieren en de kwakkelende economische activiteit te stimuleren.