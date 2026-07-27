Chinees chipbedrijf CXMT verzesvoudigt in waarde bij beursdebuut

SHANGHAI (ANP/RTR/AFP/BLOOMBERG) - Het Chinese chipbedrijf CXMT heeft maandag bij zijn debuut op de beurs van Shanghai een koerssprong van 472 procent gemaakt. Dat betekent dat de waarde ongeveer is verzesvoudigd. Hierdoor is de fabrikant van geheugenchips direct het grootste beursgenoteerde bedrijf van het Chinese vasteland geworden, dus uitgezonderd bedrijven met een notering in bijvoorbeeld Hongkong.

Beleggers denken dat dit bedrijf flink kan profiteren van de opmars van kunstmatige intelligentie. De DRAM-chips van CXMT worden onder meer gebruikt in datacenters. De in 2016 opgerichte onderneming heeft al 8 procent van de wereldwijde DRAM-markt in handen en concurreert met de Zuid-Koreaanse chipconcerns SK Hynix en Samsung, en het Amerikaanse Micron.

De beursgang van CXMT is de grootste Aziatische beursgang van het jaar. Tegen de openingskoers werd het bedrijf gewaardeerd op omgerekend 427 miljard euro. Na opening van de handel liep de koerswinst verder op, tot een plus van 535 procent.