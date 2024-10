Chinese BYD boekt voor het eerst meer omzet dan Tesla

SHENZHEN (ANP/BLOOMBERG) - De Chinese fabrikant van elektrische auto's BYD heeft in het afgelopen kwartaal voor het eerst meer omzet behaald dan de Amerikaanse concurrent Tesla. De omzet van China's bestverkopende autofabrikant steeg met 24 procent tot 201,1 miljard yuan, omgerekend zo'n 28,2 miljard dollar, in de drie maanden tot en met september. Tesla meldde vorige week een omzet van 25,2 miljard dollar in dezelfde periode.

De omzet van BYD viel wel lager uit dan kenners hadden verwacht. Het Chinese automerk verkocht afgelopen kwartaal 1,12 miljoen elektrische en plug-in hybride voertuigen. De nettowinst steeg met 11,5 procent tot 11,6 miljard yuan (zo'n 1,6 miljard dollar). Dat was meer dan verwacht, maar minder dan de 2,2 miljard dollar die Tesla in het afgelopen kwartaal verdiende.