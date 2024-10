Honderden Nederlanders zitten in door noodweer getroffen Spanje

VALENCIA (ANP) - Honderden Nederlandse vakantiegangers zitten op dit moment in de Spaanse steden Valencia en Málaga. Die regio's zijn getroffen door noodweer. Volgens reisorganisatie TUI is de stad Valencia er redelijk goed van afgekomen, maar hebben reizigers vooral moeite om van of naar de luchthaven van die stad te gaan.

"De luchthaven is bereikbaar, zij het moeizaam. Wij informeren mensen dan ook zeer tijdig onderweg te gaan naar de luchthaven", aldus een woordvoerster van TUI. Via die reisorganisatie zijn 176 Nederlanders in Valencia, onder wie dertien reizigers die woensdag weer naar Nederland zouden gaan. Twee van hen zijn onderweg gestrand en TUI boekt voor hen andere vluchten, meldt de organisatie. Rond Valencia is veel regen gevallen, met overstromingen en tientallen doden tot gevolg.

In de regio van Málaga heeft Corendon ongeveer 250 reizigers zitten. "Onze reisleiding in Málaga heeft geen hulpvragen ontvangen", laat een woordvoerster weten.