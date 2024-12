Chinese economie gaat groeidoel van 5 procent halen, zegt Xi

BEIJING (ANP/BLOOMBERG) - China denkt zijn groeidoelstelling voor dit jaar te halen. President Xi Jinping zei dinsdag dat het bruto binnenlands product (bbp) van het Aziatische land in 2024 naar verwachting met ongeveer 5 procent groeit. Daarmee ligt het land op koers om de officiële doelstelling te halen, ondanks economische problemen.

Xi zei tijdens een nieuwjaarsevenement dat de Chinese economie "over het algemeen stabiel" was en "vooruitgaat te midden van stabiliteit", volgens een toespraak gepubliceerd door het Chinese staatspersbureau Xinhua.

Een exact cijfer over het bbp wordt volgende maand bekendgemaakt. De woorden van de Chinese leider zijn het slotstuk van een jaar vol economische onzekerheid in het land, waarbij het groeidoel in eerste instantie werd gezien als een doel zonder plan. De vooruitzichten voor 2024 verbeterden toen beleidsmakers in september een reeks stimuleringsmaatregelen invoerden.

China kampt onder meer met een zwak consumentenvertrouwen en aanhoudende problemen op de vastgoedmarkt. Om de groei van de tweede economie van de wereld vooruit te helpen, heeft China onder meer de rentes verlaagd en de regels rond woningaankopen versoepeld. Naar verwachting stelt China voor 2025 een doel dat ongeveer gelijk is aan dat van dit jaar.