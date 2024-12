Vrouw aangesteld als voorlopige directeur centrale bank Syrië

DAMASCUS (ANP/AFP) - De nieuwe Syrische machthebbers hebben in Damascus een vrouw aangesteld als voorlopige chef van de centrale bank van het land volgens bronnen in de Syrische hoofdstad. Maysaa Sabrine is de eerste vrouw die deze post bekleedt. Ze was al de voornaamste plaatsvervanger voor de gouverneur van de centrale bank sinds 2018.

De Syrische hoofdstad is 8 december in handen gevallen van overwegend radicale soennitische rebellen die het regime van president Bashar al-Assad hebben bestreden. De rebellengroepen worden gedomineerd door de groep Hayat Tahrir al-Sham van Ahmed al-Sharaa die haar wortels heeft in de internationale terreurgroep al-Qaeda. Al-Sharaa heeft met de meest extreme jihadisten gebroken. Hij stelt zich nu als gematigde leider van het land op. Een militaire chef van HTS, Mourhaf Abu Qasra, is begin deze week tot generaal en tot defensieminister benoemd.

De Syrische economie is door de in 2011 uitgebroken burgeroorlog zwaar getroffen. De staatskas is leeg volgens nieuwe machthebbers. Een Amerikaanse dollar kostte in Syrië in 2011 rond de vijftig Syrische ponden, tegenwoordig worden tussen de 12.000 en 15.000 Syrische ponden voor een dollar gevraagd.