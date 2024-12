Nieuwjaarsinkopen mogelijk in zeven op tien gemeenten

DEN HAAG (ANP) - Op de meeste plekken in Nederland kun je op 1 januari gewoon boodschappen doen. In zeven op de tien gemeenten is op nieuwjaarsdag minstens een supermarkt open, blijkt uit gegevens die de website Openingstijden.nl met het ANP heeft gedeeld. Wel verschilt het per gemeente bij hoeveel verschillende supermarkten je terechtkunt.

De site verzamelde geautomatiseerd de openingstijden van 3873 supermarktvestigingen van alle bekende ketens in Nederland. Daarvan is zo'n 40 procent woensdag open, net zoveel als op afgelopen eerste kerstdag. Het is in tien jaar tijd steeds gebruikelijker geworden dat supermarkten op nieuwjaarsdag open zijn: in 2015 was dit nog bij slechts 5 procent zo. Wel blijft dit aandeel de laatste jaren wat meer gelijk.

Het deel van de supers dat open is, loopt per gemeente uiteen. In de gemeenten Vijfheerenlanden, Hoogeveen en Zwijndrecht is zo'n 10 procent van de supermarkten woensdag open. Shoppers in onder andere Barendrecht en Zandvoort kunnen juist bij alle supermarkten terecht.

Gesloten deuren

Van de tien grootste gemeenten zijn in Amsterdam, Almere en Utrecht relatief de meeste supers open. Een grote uitschieter is Nijmegen: daar zijn alle supermarkten op 1 januari dicht, behalve een to go-vestiging op het hoofdstation. Ook in onder meer Emmen, Venlo, Almelo en Heerlen is geen enkele supermarkt open.

In deze berekeningen zijn de supermarkten van de volgende ketens meegenomen: Albert Heijn, Aldi, Coop, DekaMarkt, Dirk van den Broek, Hoogvliet, Jan Linders, Jumbo, Lidl, Nettorama, Plus, Poiesz en Vomar.