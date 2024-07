Chinese economie staat er slecht op: 'Schrikbarende cijfers'

De groei van de Chinese economie valt wederom vies tegen. Volgens het nationale statistiekbureau groeide de economie in het afgelopen kwartaal met 'slechts' 4,7 procent, de laagste groei in een jaar tijd. China-econoom Teeuwe Mevissen van de Rabobank merkt op dat 'de Chinese overheid vooralsnog niet met de grote bazooka is gekomen, waar de financiële markten al een tijd op hopen'.

Vanaf begin jaren tachtig heeft China een spectaculaire economische ontwikkeling doorgemaakt: in de periode 1980–2019 groeide de Chinese economie met gemiddeld ruim 9 procent per jaar. Maar de laatste vijf jaar zit de klad er, mede door de uitbraak van het coronavirus, flink in.

Verwachtingen en werkelijkheid

Analisten hadden gehoopt op een groei van ongeveer 5,1 procent, na 5,3 procent groei in het vorig kwartaal. Vooral de consumentensector is een bron van zorg: de detailhandel heeft het moeilijk omdat bedrijven vanwege de deflationaire druk hun prijzen moesten verlagen. Onder andere auto's, voedsel en kleding worden goedkoper.

Zwakke vraag

De Chinese overheid probeert de economie verder aan te jagen, en het bedrijfsleven hoopt op die felbegeerde 'grote bazooka' vanuit Beijing. Maar tot nu toe zijn de genomen maatregelen niet om over naar huis te schrijven. Bovendien blijft de vraag naar goederen in China laag. "Ook daar laat de Chinese overheid tot op heden doorschemeren dat ze niet van plan zijn om er wat aan te doen", vertelt Mevissen op BNR

Vooruitzichten: niet rooskleurig

De voortekenen voor de Chinese economie zijn niet bepaald rooskleurig, merkt de econoom op. "We zien dat de binnenlandse vraag zwak is; vorige week zagen we de import dalen. Dat is altijd een teken van minder vraag vanuit China. En vandaag zien we ook dat de detailhandelverkoop maar met 2,0 procent steeg, waar eigenlijk rekening werd gehouden met een stijging van 3,4 procent."

Buitenlandse investeringen

Volgens Mevissen zou het helpen als de Chinese centrale bank de rente verder verlaagt. "De markten houden er rekening mee dat de kortlopende rente naar beneden gaat. Een ander belangrijk punt is het aantrekken van directe buitenlandse investeringen. Dat is voor China altijd belangrijk geweest." Maar ook daar zijn de cijfers alarmerend. "Die zijn op jaarbasis met 30 procent gedaald. Dat is ongelooflijk fors." Mevissen benadrukt dat China het investeringsklimaat moet verbeteren om de economie weer op de rit te krijgen.

Kortom, terwijl de wereld toekijkt, blijft de vraag of China zijn economische problemen de komende maanden met een 'bazooka' of een propjespistool te lijf gaat.