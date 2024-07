Goldman Sachs: 'Verkoop Europese aandelen met groot belang in China'

Investeringsbank Goldman Sachs geeft het dringende advies aan beleggers om Europese aandelen van de hand te doen van bedrijven die voor een groot deel afhankelijk zijn van omzet uit China. De vermogensbeheerder noemt de oplopende politieke spanningen rondom importheffingen en een verminderde Chinese consumptie als grote risico's.

En wat moet de investeerder dan doen met zijn geld? Daar heeft de vermogensbeheerder ook al aan gedacht. Goldman adviseert om in plaats van Europese aandelen met een groot belang in China, aandelen te kopen die een groot belang hebben in de Verenigde Staten, bijvoorbeeld olieconcern BP en farmaceut Novo Nordisk.

Luxegoederen

China is van plan om belastingen te gaan heffen op luxegoederen, waardoor de omzet van luxebedrijven als LVMH en L'Oreal mogelijk gaat kelderen. Deze bedrijven halen respectievelijk 17 procent en 21 procent van hun omzet uit China. Cosmeticafabrikant L'Oreal kwam vorige maand al met een winstwaarschuwing vanwege een zwakkere vraag in China.

Auto's

Goldman Sachs adviseert beleggers daarnaast om met een grote boog om Europese autofabrikanten met productie en verkoop in China heen te lopen. Dit vanwege een mogelijke tegenaanval uit China nadat de EU afgelopen week importheffingen invoerde tegen Chinese fabrikanten van elektrische auto's. Hier zou bijvoorbeeld Mercedes-Benz flink nadeel van ondervinden, dat 36 procent van de omzet uit China haalt.

Trump

De vermogensbeheerder verwacht mooie resultaten voor bedrijven met een groot belang in de VS. Reden daarvoor is onder andere de mogelijke verkiezingswinst voor Donald Trump in november. Dat zou de dollar sterker maken.