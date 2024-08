Chipbedrijven bij dalers in AEX, Galapagos aan kop in MidKap

AMSTERDAM (ANP) - ASMI, Besi en ASML behoorden vrijdag tot de dalers in de AEX-index op het Damrak, die weinig beweging liet zien. De chipbedrijven stonden onder druk, na het forse koersverlies van 1,7 procent voor de Amerikaanse techgraadmeter Nasdaq op donderdag, en verloren tot 1 procent. Bij de middelgrote fondsen ging Galapagos (plus 4,4 procent) op kop, dankzij positieve ontwikkelingen rond een medische behandeling van het biotechnologiebedrijf.

Galapagos kondigde aan goedkeuring te hebben gekregen van de Amerikaanse toezichthouder FDA voor zijn onderzoek naar de veiligheid en de voorlopige werkzaamheid van een celtherapie bij patiënten met non-hodgkinlymfoom, een kanker die ontstaat in lymfocyten. De studie loopt momenteel in Europa en de eerste gegevens tonen volgens de biotechnoloog bemoedigende resultaten. De goedkeuring brengt het bedrijf een stap dichter bij het aanbieden van de celtherapie aan patiënten in de VS.

De AEX-index noteerde kort na opening van de markt een fractie hoger op 908,63 punten. De MidKap klom 0,4 procent tot 888,64 punten. De beurzen in Frankfurt, Londen en Parijs stegen tot 0,3 procent.