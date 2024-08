ENSTONE (ANP) - Jack Doohan is volgend seizoen de tweede Formule 1-coureur bij Alpine. De huidige reservecoureur wordt de vervanger van Esteban Ocon die overstapt naar het Formule 1-team Haas. Doohan is voor 2025 de tweede rijder naast Pierre Gasly.

De 21-jarige Australiër maakt sinds 2022 deel uit van het opleidingsprogramma van Alpine. Hij is de zoon van voormalige motorcoureur Mick Doohan. De coureur kwam de afgelopen jaren al enkele keren in actie in de vrije training voor Alpine.