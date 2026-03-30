G7-leiders willen energiemarkt stabiliseren met maatregelen

PARIJS (ANP/RTR/BLOOMBERG) - De financiële leiders van G7-landen zeggen bereid te zijn "alle noodzakelijke maatregelen" te nemen om de stabiliteit van de energiemarkt te waarborgen. De ministers van Financiën en de leiders van de centrale banken van de economische grootmachten spraken elkaar maandag tijdens een onlineconferentie over een gezamenlijke aanpak tegen de verstoorde energiemarkt. De centrale banken zeggen zich in te zetten voor het handhaven van prijsstabiliteit en willen de volatiliteit beperken.

De G7 zei dat het de inspanningen ondersteunt om de energielevering op peil te houden en dat het kennisnam van de opties van het Internationaal Energieagentschap (IEA) om de vraag te beheren, afhankelijk van nationale omstandigheden. Daarnaast riep het landen op om "af te zien van het opleggen van ongerechtvaardigde exportbeperkingen" op olie, gas en aanverwante producten.

Het IEA overlegde vorige week ook met regeringen in Europa en Azië over het vrijgeven van extra olie uit strategische voorraden.