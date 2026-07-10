Chipbedrijven dalen op Wall Street na sterke opleving

NEW YORK (ANP) - De beurzen in New York zijn vrijdag met kleine koersuitslagen begonnen. De chipsector stond opnieuw in de belangstelling na de sterke koerswinsten een dag eerder. Beleggers keken onder meer uit naar het Amerikaanse beursdebuut van SK Hynix. De grote Zuid-Koreaanse chipfabrikant, een belangrijke klant van chipmachinemaker ASML, haalde met de beursgang op Wall Street 26,5 miljard dollar op.

Het is de grootste beursintroductie ooit van een buitenlands bedrijf in de VS en de op een na grootste beursgang ter wereld, na de recordbeursgang van ruimtevaartbedrijf SpaceX vorige maand. Het aandeel SK Hynix, dat ook een notering heeft in Seoul, had in New York een introductieprijs van 149 dollar per stuk.

De Dow-Jonesindex noteerde kort na opening van de markt een stijging van 0,2 procent op 52.587 punten. De brede S&P 500-index steeg 0,2 procent tot 7555 punten en techgraadmeter Nasdaq steeg 0,1 procent tot 26.225 punten.