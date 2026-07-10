De 10 schoonste landen van de wereld in 2026

Estland geldt in 2026 als het schoonste land ter wereld, gevolgd door Luxemburg, Duitsland, Finland en het Verenigd Koninkrijk, op basis van de meest recente Environmental Performance Index (EPI) van Yale University.
Wie en wat: de ranglijst
De EPI rangschikt 180 landen op hun prestaties voor onder meer luchtkwaliteit, water en sanitatie, afvalverwerking, biodiversiteit en klimaatbeleid.
Op basis van de EPI‑scores over 2024, die in 2026 als benchmark worden gebruikt, vormt zich een top 10 van “schoonste” landen, gedomineerd door Noord- en West‑Europa.
|Rang
|Land
|Kernpunten
|1
|Estland
|Zeer schone lucht en water, veel natuur. instagram
|2
|Luxemburg
|Hoge standaarden voor sanitatie en water. vedantu+1
|3
|Duitsland
|Strenge milieuregels en afvalscheiding. vedantu+1
|4
|Finland
|Zuivere meren, bossen, uitstekende lucht. vedantu+1
|5
|Verenigd Koninkrijk
|Strikte vervuilingsnormen, recyclingbeleid. wikipedia+1
|6
|Zweden
|Lage emissies, groene technologie. vedantu+1
|7
|Noorwegen
|Schone zeeën, hoge waterkwaliteit. worldpopulationreview+1
|8
|Oostenrijk
|Strenge luchtkwaliteitsnormen. vedantu+1
|9
|Zwitserland
|Kristalheldere rivieren, goede sanitatie. vedantu+1
|10
|Denemarken
|Efficiënte afvalverwerking, klimaataanpak. facebook+1
Waar en wanneer: Europa bovenaan
De EPI‑ranglijst
wordt tweejaarlijks gepubliceerd en de editie 2024 fungeert inmiddels als referentie voor het jaar 2026. Daaruit blijkt dat vooral Noord- en West‑Europese landen de lijst domineren, terwijl landen in delen van Azië en Afrika juist onderaan eindigen door zware luchtvervuiling
, snelle urbanisatie en gebrekkige infrastructuur.
Waarom en hoe: cijfers en nuance
De EPI vertaalt tientallen indicatoren naar één score van 0 (slecht) tot 100 (best), waarmee landen kunnen worden vergeleken op hun vooruitgang richting internationale duurzaamheidsdoelen.
Critici wijzen erop dat een hoge EPI‑score
niet alleen iets zegt over “schoonheid”, maar ook over datakwaliteit, welvaart en bestuurskracht, waardoor armere landen structureel in het nadeel zijn.
Toch geldt de index als een van de meest gebruikte maatstaven voor milieuprestaties, omdat hij lucht, water, natuur en klimaatbeleid in één cijfer vangt.