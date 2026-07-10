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De 10 schoonste landen van de wereld in 2026

gezondheid
door Gerard Driehuis
vrijdag, 10 juli 2026 om 14:00
Scherm­afbeelding 2026-07-06 om 07.49.45
Estland geldt in 2026 als het schoonste land ter wereld, gevolgd door Luxemburg, Duitsland, Finland en het Verenigd Koninkrijk, op basis van de meest recente Environmental Performance Index (EPI) van Yale University.

Wie en wat: de ranglijst

De EPI rangschikt 180 landen op hun prestaties voor onder meer luchtkwaliteit, water en sanitatie, afvalverwerking, biodiversiteit en klimaatbeleid.
Op basis van de EPI‑scores over 2024, die in 2026 als benchmark worden gebruikt, vormt zich een top 10 van “schoonste” landen, gedomineerd door Noord- en West‑Europa.
RangLandKernpunten
1EstlandZeer schone lucht en water, veel natuur. instagram
2LuxemburgHoge standaarden voor sanitatie en water. vedantu+1
3DuitslandStrenge milieuregels en afvalscheiding. vedantu+1
4FinlandZuivere meren, bossen, uitstekende lucht. vedantu+1
5Verenigd KoninkrijkStrikte vervuilingsnormen, recyclingbeleid. wikipedia+1
6ZwedenLage emissies, groene technologie. vedantu+1
7NoorwegenSchone zeeën, hoge waterkwaliteit. worldpopulationreview+1
8OostenrijkStrenge luchtkwaliteitsnormen. vedantu+1
9ZwitserlandKristalheldere rivieren, goede sanitatie. vedantu+1
10DenemarkenEfficiënte afvalverwerking, klimaataanpak. facebook+1

Waar en wanneer: Europa bovenaan

De EPI‑ranglijst wordt tweejaarlijks gepubliceerd en de editie 2024 fungeert inmiddels als referentie voor het jaar 2026. Daaruit blijkt dat vooral Noord- en West‑Europese landen de lijst domineren, terwijl landen in delen van Azië en Afrika juist onderaan eindigen door zware luchtvervuiling, snelle urbanisatie en gebrekkige infrastructuur.

Waarom en hoe: cijfers en nuance

De EPI vertaalt tientallen indicatoren naar één score van 0 (slecht) tot 100 (best), waarmee landen kunnen worden vergeleken op hun vooruitgang richting internationale duurzaamheidsdoelen.
Critici wijzen erop dat een hoge EPI‑score niet alleen iets zegt over “schoonheid”, maar ook over data­kwaliteit, welvaart en bestuurskracht, waardoor armere landen structureel in het nadeel zijn.
Toch geldt de index als een van de meest gebruikte maatstaven voor milieu­prestaties, omdat hij lucht, water, natuur en klimaatbeleid in één cijfer vangt.

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