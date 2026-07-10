Is dat ene glaasje wijn per avond echt zo onschuldig?

Elke avond “gewoon één glaasje” wijn lijkt een onschuldige beloning na een lange dag. Maar je lichaam ziet geen gezellig ritueel, het ziet een dagelijkse dosis gif waar het nooit helemaal aan went. Wat gebeurt er onder de motorkap als dat patroon maanden- of jarenlang zo doorgaat?

Het idee dat een glas wijn per dag goed zou zijn voor hart en bloedvaten is hardnekkig, maar wetenschappelijke en officiële instanties zijn daar inmiddels opvallend eensgezind over: alcohol is schadelijk, in elke hoeveelheid.

De Gezondheidsraad en het Voedingscentrum formuleren het daarom steeds scherper: drink geen alcohol , of in ieder geval niet meer dan één standaardglas per dag – zonder dat dat glas als “gezond” wordt gezien. KWF en het Wereld Kanker Onderzoek Fonds wijzen erop dat al vanaf gemiddeld één glas per dag het risico op bepaalde vormen van kanker oploopt.

Wie elke avond wijn drinkt, vraagt zijn lever om permanent in de opruimstand te staan. Alcohol wordt afgebroken tot onder meer aceetaldehyde, een stof die cellen beschadigt en op termijn leververvetting, ontsteking en littekenvorming kan aanjagen.

Ook de hersenen krijgen elke avond een subtiele tik: je slaapt misschien sneller in, maar de REM-slaap wordt onrustiger, waardoor je minder uitgerust wakker wordt en je stemming en concentratie op termijn kunnen lijden. voedingscentrum Intussen stijgt, heel geleidelijk, de tolerantie: hetzelfde ontspannende effect vraagt na verloop van tijd vaak om net iets meer dan dat ene glas.

Op populatieniveau zie je een verschuiving in de boodschap. Jarenlang werden studies geciteerd waaruit leek dat matige drinkers langer leven dan geheelonthouders, vaak in de vorm van de bekende J-curve. Recente heranalyses vegen daar flink wat glans vanaf: veel “niet-drinkers” bleken bijvoorbeeld ex-probleemdrinkers of mensen met een zwakke gezondheid, waardoor matige drinkers er kunstmatig gunstiger uitzagen. stap Als je daarvoor corrigeert, blijft er van een echt beschermend effect van dagelijkse wijn weinig tot niets over.

Wat overblijft is vooral het beeld van een sluipend risico: elke avond een glas lijkt weinig, maar telt op tot honderden glazen per jaar en verhoogt aantoonbaar de kans op kanker, leverziekten en mogelijk hart- en vaatziekten, terwijl de gezondheidswinst onzeker is.

De nieuwe generatie richtlijnen schuift daarom van “verstandig drinken” naar “hoe minder, hoe beter” – niet moralistisch, maar medisch De ongemakkelijke vraag is dan niet of je van wijn mag genieten, maar of je bereid bent de prijs te betalen van een gewoonte die je lichaam geen dag rust gunt.