In deze gemeenten mag je sinds vandaag géén water meer uit sloten halen — bekijk of jouw regio erbij zit

Sinds vandaag geldt in meerdere delen van Nederland een verbod op het halen van water uit sloten, beken en ander oppervlaktewater, vooral in droge, hoger gelegen gebieden waar nauwelijks aanvoer mogelijk is. Of jouw regio eronder valt, hangt af van het waterschap en de specifieke deelgebieden binnen jouw gemeente.

Waar geldt het verbod vandaag?

Oost-Brabant – Waterschap Aa en Maas: hier mag sinds deze week geen sloot- of beekwater meer worden gebruikt om te beregenen of sportvelden en tuinen te sproeien in een groot deel van het werkgebied, met name ten zuiden van Den Bosch, Nuland en Herpen. Het gaat om veertien gemeenten in Oost‑Brabant, met enkele uitzonderingen voor watergangen die rechtstreeks vanuit de Maas gevoed worden.

Utrechtse Heuvelrug e.o. – De Stichtse Rijnlanden: op de flanken van de Utrechtse Heuvelrug mag in delen van De Bilt, Zeist, Wijk bij Duurstede en Utrechtse Heuvelrug geen water meer uit sloten en singels worden gepompt of geschept, behalve voor vee en brandbestrijding. Deze hoger gelegen gebieden zijn volledig afhankelijk van neerslag en kwel, waardoor de combinatie van warmte en verdamping snel tot tekorten leidt.

Vallei en Veluwe – Gelderland/Overijssel: in het gebied van Waterschap Vallei en Veluwe is het sinds 12 juni 2026 verboden om water uit sloten en ander oppervlaktewater te halen op plekken waar geen wateraanvoer mogelijk is. Uitzonderingen gelden voor polders en gebieden waar wél kan worden ingelaten vanuit Randmeren, IJssel en Nederrijn.

Mag jouw gemeente nog water onttrekken?

Of jouw gemeente erbij zit, wordt niet op landelijk niveau geregeld maar per waterschap en vaak zelfs per deelgebied binnen de gemeente. De meest betrouwbare manieren om dit snel te checken

Ga naar de website van je waterschap (Aa en Maas, De Stichtse Rijnlanden, Vallei en Veluwe, Brabantse Delta, Hoogheemraadschappen, enz.) en zoek op “onttrekkingsverbod” of “verbod water uit sloten”.hdsr+2 Bekijk de interactieve kaart die de meeste waterschappen publiceren; daar kun je op je eigen adres inzoomen om te zien of een verbod geldt of juist een uitzondering. Controleer eventueel de officiële bekendmakingen op officielebekendmakingen.nl; daar staan de juridische besluiten en de exacte grenzen van de verboden.

Voor Amsterdam en grootstedelijke polders met goede aanvoer via IJsselmeer, Randmeren of rivieren geldt meestal géén algemeen onttrekkingsverbod, maar lokale maatregelen kunnen bij langdurige droogte alsnog worden ingesteld, bijvoorbeeld voor bepaalde boezems of natuurgebieden.vhg+1

Wat mag er niet (en wat nog wel)?