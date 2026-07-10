Dit zijn de 13 gezondste landen met het meeste schone lucht

Wie denkt dat de lucht wereldwijd langzaam schoner wordt, komt bedrogen uit. Volgens het nieuwste World Air Quality Report voldoen nog maar dertien landen aan de strenge fijnstofnorm van de WHO, waarvan slechts drie in Europa. IJsland, Estland en Andorra zijn zo’n beetje de laatste echte toevluchtsoorden voor frisse adem

Schone lucht is in 2026 geen vanzelfsprekend recht meer, maar een schaars goed dat zich concentreert in een handjevol landen. Het World Air Quality Report laat zien dat in slechts dertien van de 143 onderzochte landen de gemiddelde concentratie van het gevaarlijke fijnstof PM2,5 onder de WHO-richtwaarde van 5 microgram per kubieke meter blijft. In Europa lukt dat alleen IJsland, Estland en het ministaatje Andorra; de rest bungelt daarboven.

Wereldwijd omvat de korte erelijst verder vooral eilandstaten en dunbevolkte gebieden: Australië, Barbados, Bermuda, Réunion, Frans-Polynesië, Grenada, Nieuw-Caledonië, Panama, Puerto Rico en de Maagdeneilanden halen de WHO-norm nog wel. Het contrast met dichtbevolkte, geïndustrialiseerde regio’s is groot. In veel landen liggen de jaargemiddelden twee- tot vijfvoud hoger dan wat gezondheidsexperts nog als veilig beschouwen. Terwijl de WHO sinds 2021 juist strengere advieswaarden invoerde, blijven grote economieën achter met hun emissiereducties

Wat opvalt: “schone lucht” is geen luxe-accessoire van rijke landen, maar een mix van geografie, beleid en geluk. Vulkanische eilanden als IJsland profiteren van harde wind en weinig zware industrie, maar ook van consequent luchtkwaliteitsbeleid en een relatief schone energievoorziening. Tegelijkertijd laten cijfers van IQAir binnen Europa zien dat zelfs landen met een groen imago de WHO-norm niet halen, al scoren ze wel beter dan het drukke midden van het continent.

Daarmee schuift de vraag op van: “Waar is de lucht het schoonst?” naar: “Hoe schaars mag gezonde lucht worden voordat politiek ingrijpen onvermijdelijk is?” In een wereld waarin slechts 14 procent van de steden de WHO-norm haalt en dat aandeel zelfs daalt, wordt verhuizen naar een ‘schoneluchtland’ de facto een privilege. De rest is aangewezen op filters, modellen en uitstelpolitiek, tot schone lucht niet langer een ranglijst is, maar een harde politieke breeklijn.

Dit zijn de 13 landen/gebieden die volgens het World Air Quality Report de WHO-richtlijn voor schone lucht (PM2,5 ≤ 5 µg/m³) halen.manners+1