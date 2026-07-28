Chipfondsen op aandelenbeurzen Seoul en Tokio hard omlaag

TOKIO/SEOUL (ANP) - De chipfondsen op de aandelenbeurzen in Tokio en Seoul gingen dinsdag hard omlaag in navolging van de forse koersverliezen in de Amerikaanse en Europese chipsector een dag eerder. Die verliezen werden vooral veroorzaakt door zorgen over toenemende concurrentie bij de productie van geavanceerde chipmachines en chips vanuit China.

De Nikkei-index in Tokio zakte 4 procent en de Kospi in Seoul kelderde 10 procent. De Japanse chipbedrijven Advantest, Tokyo Electron en Kioxia leden verliezen tot wel 18 procent. De Zuid-Koreaanse branchegenoten Samsung Electronics en SK Hynix doken 13 procent in het rood.

Techsite The Information meldde maandag dat China is begonnen met de bouw van eigen chipmachines die werken met zogeheten deep ultraviolet (DUV) immersielithografie. Die markt wordt nu nog gedomineerd door het Nederlandse ASML.