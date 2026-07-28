Nieuw record: zo krankzinnig veel commerciële vluchten waren er op 23 juli (en dat heeft fikse milieugevolgen)

Checkte jij afgelopen week in voor je vliegvakantie, dan is de kans groot dat je meedeelde in een twijfelachtig wereldrecord. Op donderdag 23 juli gingen wereldwijd liefst 153.359 commerciële vluchten de lucht in, meldt Flightradar24. Nooit eerder waren er op één dag zoveel vliegtuigen het luchtruim onveilig aan het maken. Leuk voor de toeristensector, maar minder goed nieuws voor het klimaat.

Volgens luchtvaartexpert Joris Melkert is het record op zich niet vreemd. "Het is het drukste seizoen van het jaar. Elk jaar is dit de drukste periode voor de luchtvaart, omdat op het noordelijk halfrond de vakanties beginnen. Maar we zien dus ook dat het in deze periode elk jaar drukker wordt", zegt hij tegen RTL Nieuws.

Terwijl in vrijwel alle sectoren in Europa de uitstoot daalt, stijgt die in de luchtvaart nog steeds.

En dat gaat voorlopig niet veranderen. Zolang er geen grote verstoringen zijn zoals pandemieën of oorlogen, verwacht Melkert dat dit soort records de komende jaren vaker sneuvelen. Boeing en Airbus gaan er zelfs van uit dat het aantal vluchten rond 2045 ongeveer zal zijn verdubbeld en stemmen daar hun productiecapaciteit op af.

Zwaar vervuilend

Ondertussen wordt vliegen een steeds groter probleem voor het klimaat, zegt klimaatspecialist Heleen Ekker. "Terwijl in vrijwel alle sectoren in Europa de uitstoot daalt, stijgt die in de luchtvaart nog steeds. Volgens eurocommissaris voor klimaat Wopke Hoekstra is de uitstoot van de luchtvaart de afgelopen twintig jaar met ruim 30 procent toegenomen."

Ekker legt uit hoe dat komt: "Vliegen is een zwaar vervuilende manier van reizen. Vliegtuigen verbranden kerosine en daardoor stoten ze grote hoeveelheden CO2 uit, die bijdragen aan de opwarming van de aarde. Ook zorgen ze voor luchtverontreiniging. Een vliegreis belast het milieu 10 tot 15 keer zoveel als dezelfde reis per trein."

De luchtvaart is verantwoordelijk voor ongeveer 2,5 tot 3 procent van de wereldwijde CO₂-uitstoot en juist die sector is lastig te verduurzamen.

Welvaart

Waarom stijgt het aantal vluchten wereldwijd zo hard? Volgens Melkert heeft dat vooral met welvaart te maken. "Er is een duidelijke relatie tussen welvaart en vliegen: naarmate mensen rijker worden, vliegen ze meer. Die groei zie je nu vooral in India, andere delen van Azië en Zuid-Amerika."

Een vliegreis belast het milieu 10 tot 15 keer zoveel als dezelfde reis per trein.

De vraag naar vliegreizen blijft groot. "Mensen willen graag op vakantie, zaken doen en vrienden en familie bezoeken. Dat zorgt voor een blijvende vraag naar vliegreizen."

Geen garantie voor recordjaar

Dat er op één dag een record sneuvelt, betekent niet dat heel 2026 ook een recordjaar wordt, vertelt Melkert. "Dit is een record voor één dag. Maar als je naar het hele jaar kijkt, kan het totaal aantal vluchten uiteindelijk lager uitvallen dan in de afgelopen jaren. Dat kan bijvoorbeeld komen door de oorlog in het Midden-Oosten, maar dat moeten we nog afwachten."

Tijdens de coronapandemie kelderde het aantal vluchten wereldwijd. Inmiddels is dat verlies allang goedgemaakt. "Veel luchtvaartmaatschappijen zaten vorig jaar alweer op of zelfs boven het niveau van vóór de pandemie."