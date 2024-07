Chipmachinemaker ASML krijgt meer orders binnen door opmars AI

VELDHOVEN (ANP) - Chipmachinemaker ASML heeft in het afgelopen kwartaal fors meer bestellingen van klanten binnengekregen dan aan het begin van dit jaar. Die groei is vooral te danken aan de snelle ontwikkeling van nieuwe toepassingen van kunstmatige intelligentie (AI), zegt de onlangs aangetreden topman Christophe Fouquet.

"We zien sterke ontwikkelingen in AI, wat voor het grootste deel van het herstel en de groei in de sector zorgt", zei Fouquet in een toelichting op de cijfers.

In het tweede kwartaal kwamen orders binnen ter waarde van bijna 5,6 miljard euro, wat veel meer is dan de 3,6 miljard euro aan bestellingen in de eerste drie maanden van het jaar. De modernste lithografiemachines van ASML, die werken met extreem ultraviolet licht om patronen te tekenen op chips, waren goed voor 2,5 miljard euro aan bestellingen.

ASML boekte ook een 18 procent hogere omzet dan in het eerste kwartaal, van 6,2 miljard euro. Daarop boekte het bedrijf een nettowinst van 1,6 miljard euro. Voor heel dit jaar blijft ASML bij de verwachting dat de omzet min of meer gelijk blijft aan die van vorig jaar.