Chipmaker AMD stijgt op positief Wall Street, Microsoft daalt

NEW YORK (ANP) - Advanced Micro Devices (AMD) behoorde woensdag tot de sterkste stijgers op de aandelenbeurzen in New York. De chipproducent versloeg de marktverwachtingen met zijn kwartaalresultaten. De concurrent van AI-chipbedrijf Nvidia bleef goede zaken doen met zijn chips voor kunstmatige intelligentie (AI) en verhoogde de verkoopverwachting voor deze chips. Het aandeel steeg bijna 10 procent.

Microsoft zakte daarentegen 0,5 procent. Het techconcern boekte afgelopen kwartaal meer omzet en winst dan verwacht. Microsoft zag de omzet van zijn belangrijke clouddivisie opnieuw groeien, maar de groei van cloudplatform Azure was minder sterk dan in het voorgaande kwartaal. Ook wist Microsoft de marktverwachtingen minder overtuigend te overtreffen dan in eerdere kwartalen.

De Dow-Jonesindex noteerde kort na opening van de markt 0,2 procent hoger op 40.809 punten en de breder samengestelde S&P 500-index won 1,2 procent tot 5502 punten. De Nasdaq won 1,9 procent tot 17.465 punten. De techgraadmeter zakte een dag eerder nog 1,3 procent, mede door een koersverlies van 7 procent voor Nvidia. De AI-beurslieveling steeg nu 7,4 procent.