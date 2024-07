Waterpolosters ondanks puntenverlies naar laatste acht

PARIJS (ANP) - De waterpolosters hebben zich gekwalificeerd voor de kwartfinales. De ploeg van bondscoach Evangelos Doudesis speelde de derde groepswedstrijd met 7-7 gelijk tegen Australië en verloor vervolgens de shoot-outs voor een bonuspunt (7-8). Nederland staat nu met zeven punten uit drie wedstrijden bovenaan in poule A, maar heeft wel als enige land al drie duels gespeeld.

Eén minuut voor tijd in de laatste periode leek de Australische Sienna Green de wedstrijd te beslissen door bij een 6-6-stand de bal in de korte hoek te gooien. Vervolgens maakte Bente Rogge met nog 41 seconden op de klok toch nog de 7-7. Keepster Laura Aarts was in de laatste periode belangrijk met enkele reddingen. Lola Moolhuijzen miste bij de shoot-outs de tiende en beslissende Nederlandse strafworp.

Zaterdag versloeg Nederland al met 10-8 overtuigend het sterke Hongarije. Maandag won Oranje met 15-11 van China. Zondag 3 augustus is Canada de laatste tegenstander in de poulefase.