Dressuurteam als vierde naar landenfinale op Spelen

VERSAILLES (ANP) - De Nederlandse dressuurequipe heeft zich op de Olympische Spelen als vierde geplaatst voor de Grand Prix Special, oftewel de landenfinale. Nadat Dinja van Liere met haar paard Hermès dinsdag in de Grand Prix al een score van 77,764 had gerealiseerd, volgden een dag later Emmelie Scholtens met Indian Rock (74,581) en Hans Peter Minderhoud met Toto Jr (72,578).

Nederland kwam tot een totaalscore van 224,923. Het Duitse team had de hoogste score: 237,546. Daarachter volgden Denemarken (235,730) en Groot-Brittannië (231,196). Van Liere en Scholtens kwalificeerden zich voor de kür op muziek, de individuele finale.

Zaterdag is eerst de teamfinale op het tijdelijke complex in de tuinen van het paleis van Versailles. Zondag worden de individuele medailles verdeeld.