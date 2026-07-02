Christine Lagarde sluit eerder vertrek bij ECB niet uit

PARIJS (ANP/AFP) - Christine Lagarde sluit niet uit dat ze voor het einde van haar tweede termijn vertrekt als president van de Europese Centrale Bank (ECB). Ze houdt de mogelijkheid open om een "Europese stem" te laten horen tijdens de Franse presidentsverkiezingen volgend jaar, zegt ze tegen zakenkrant Les Echos.

Eerder dit jaar schreef Financial Times dat Lagarde voor oktober 2027, het einde van haar termijn, zou vertrekken. In meerdere mediaoptredens zei de Française dat ze als een kapitein van een schip de ECB niet zou verlaten ten tijde van onrust over inflatie door de oorlog in het Midden-Oosten.

Op de vraag of een eerder vertrek mogelijk is als de situatie normaliseert, antwoordt ze tegenover Les Echos: "Het is mogelijk. Ik denk dat er een Europese stem nodig is bij de Franse presidentsverkiezingen." Ze voegde eraan toe dat Frankrijk "moedige beslissingen moet nemen" en ze denkt dat een kleinere Franse betrokkenheid bij Europa een "pijnlijke weg" is voor het land.