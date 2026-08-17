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Het verschil tussen dure en goedkope parfum heeft weinig met geur te maken

Economie
door Désirée du Roy
maandag, 17 augustus 2026 om 12:56
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Een muur van peperdure flesjes parfum staren je aan in de winkel. Ga je diep in de buidel tasten voor een gelikt merk of kies je toch voor een goedkoop luchtje van de drogist?
De aanname is al snel gemaakt: hoe duurder, hoe beter de geur en hoe langer die blijft hangen. Toch klopt dat maar half.

Waarom parfum eigenlijk zo duur kan zijn

Parfum is een geconcentreerde geur, gemaakt van oliën uit bijvoorbeeld bloemen. En dat kan flink in de papieren lopen. Voor een van de duurste parfums ter wereld zijn wel 10.600 jasmijnbloemen nodig voor slechts één flesje. Hoe zeldzamer het ingrediënt, hoe hoger de prijs.
Ook het verschil tussen natuurlijke en synthetische ingrediënten speelt mee. Natuurlijke ingrediënten worden gewonnen uit bijvoorbeeld bloemen of kruiden en zijn een stuk duurder. Synthetische ingrediënten worden nagemaakt in een laboratorium en zijn goedkoper te produceren.

Maar dit is het échte verschil tussen duur en goedkoop

Toch zit het grootste prijsverschil niet in het flesje zelf. „Het verschil tussen een dure en een betaalbare geur zit meestal in de verpakking, de marketing en de distributie”, blijkt uit onderzoek naar de parfumindustrie. Een merk maakt de verpakking mooier en lanceert een geur met een dure reclamecampagne, vaak met een bekend gezicht. Die kosten zie je gewoon terug in de prijs die jij aan de kassa betaalt.

Blijft een goedkoper parfum dan ook minder lang hangen?

Niet per se. Op de fles staat namelijk nooit precies wat erin zit, dus aan het etiket alleen kun je niet aflezen of een parfum ‘goed’ is. Budgetparfums bij de drogist zijn soms juist goedkoper omdat ze even uit de mode zijn en niet omdat ze kwalitatief minder zijn.

De conclusie is duidelijk

Wie veel betaalt voor een parfum, krijgt dus niet automatisch een betere geur. Je betaalt vooral voor het merk, de reclame en het luxe flesje; niet altijd voor wat er daadwerkelijk in zit. Of een parfum lekker ruikt en lang blijft hangen, valt nauwelijks van het prijskaartje af te lezen.
Bron: Keuringsdienst van Waarde

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