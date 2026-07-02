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Kamer steunt wet die hulp in stemhokje regelt

Samenleving
door anp
donderdag, 02 juli 2026 om 21:20
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DEN HAAG (ANP) - De Tweede Kamer heeft ingestemd met een wet die regelt dat mensen die dat nodig hebben, in het stemhokje hulp kunnen krijgen van een stembureaumedewerker. Mensen met een fysieke beperking mogen momenteel al geholpen worden bij het stemmen door een bekende.
Verschillende fracties uitten hun zorgen over het onderscheid dat door de wet zou ontstaan tussen mensen met een fysieke beperking en mensen met een andere beperking. Dat ziet binnenlandminister Pieter Heerma anders, gezien er voor die laatste groep nu helemaal geen bijstand in het stemhokje mogelijk is. "De bestaande kloof wordt verkleind", zei hij daarover.
Het is volgens de bewindsman niet verstandig om hen ook te laten helpen door een bekende, omdat het om een veel grotere groep gaat. Anderzijds is het niet mogelijk om mensen met een fysieke beperking hulp te bieden van een stembureaumedewerker, omdat dit in strijd is met het VN-verdrag Handicap.
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