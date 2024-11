CNV: uitstel van betaling Blokker komt hard aan bij werknemers

UTRECHT (ANP) - Bij de ongeveer 3500 medewerkers van Blokker komt het hard aan dat de winkelketen uitstel van betaling heeft aangevraagd. Dit zegt vakbond CNV nadat Blokker maandagochtend het personeel op de hoogte had gebracht van de financiële situatie bij de keten.

"Zij wisten natuurlijk ook dat Blokker het al lange tijd moeilijk heeft. Maar ondanks dat zij zich keihard hebben ingezet, en dat nog steeds doen, was dat niet voldoende om deze acute geldproblemen te voorkomen. En dat komt keihard aan", zegt CNV-bestuurder Jacqueline Twerda.

Uitstel van betaling mondt vaak uit in een faillissement. Twerda benadrukt dat Blokker op dit moment niet bankroet is. "Maar 3500 mensen verkeren nu wel in grote onzekerheid", voegt ze daaraan toe.