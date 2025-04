Colombiaanse president haalt uit naar 'vampiers' IMF

BOGOTA (ANP/BLOOMBERG) - De Colombiaanse president Gustavo Petro heeft uitgehaald naar het Internationaal Monetair Fonds (IMF) en verwees daarbij naar "vampiers". Dat deed hij nadat de VN-organisatie de toegang van zijn land tot een flexibele kredietlijn van 8,1 miljard dollar had opgeschort.

Het IMF, onder leiding van de Bulgaarse Kristalina Georgieva, wees eerder deze maand op een sterker dan verwachte verslechtering van de Colombiaanse overheidsfinanciën. Zaterdag bracht het fonds een verklaring uit waarin staat dat de toegang van het Zuid-Amerikaanse land tot het geld afhankelijk is van het voltooien van een lopend overleg en een daaropvolgende evaluatie.

"Vampiers komen, maar vampiers verdwijnen als de zon opkomt, Georgieva", schreef Petro in een bericht op X, zonder verder in te gaan op wat hij precies bedoelde met deze opmerking. Het IMF heeft nog niet gereageerd. Het Colombiaanse ministerie van Financiën liet in een verklaring weten dat het overleg met het fonds nog gaande is.