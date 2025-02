Commissie wil energie sneller verduurzamen en goedkoper maken

BRUSSEL (ANP) - Betaalbare energie is de rode draad in het plan van de Europese Commissie om de concurrentiekracht van de Europese industrie te herstellen. De Commissie wil daarom de overgang naar schone, lokaal opgewekte energie versnellen en vol inzetten op elektrificatie. Subsidies voor fossiele brandstoffen moeten verdwijnen, zo staat in het uitgelekte conceptplan. De Commissie presenteert haar Clean Industrial Deal volgende week.

De gemiddelde energieprijzen in Europa zijn hoger dan die van Europese handelspartners, ziet de Commissie. "Betaalbare energie is een kernvoorwaarde geworden voor de concurrentiekracht van onze industrie", schrijft ze in haar plan.

De Europese regels voor staatssteun worden in juli 2025 versoepeld, zodat lidstaten bedrijven kunnen helpen om sneller de uitstoot van kooldioxide te verminderen en sneller op schone energie over te stappen. Voor start-ups in schone technologie komt veel geld beschikbaar.

Om bedrijven op korte termijn te helpen, zeker bedrijven die veel energie gebruiken, wil de Commissie dat lidstaten spoedig hun belastingen op elektriciteit verlagen. De overgang naar schone energie vergt "grote investeringen", schrijft de Commissie in haar plan. Ze heeft het over jaarlijks 480 miljard euro extra ten opzichte van tien jaar geleden, om te investeren in energie, industrie en transport van systemen.