Amerikaanse president Trump haalt uit naar 'dictator' Zelensky

De Amerikaanse president Donald Trump heeft woensdag opnieuw uitgehaald naar zijn Oekraïense ambtgenoot Volodymyr Zelensky. Hij bestempelde hem op Truth Social als "dictator zonder verkiezingen" en waarschuwde hem "snel te zijn want anders heeft hij geen land over".

De Verenigde Staten spreken momenteel met Rusland over een mogelijk einde van de oorlog die dat land voert tegen Oekraïne. "We onderhandelen met succes over een einde aan de oorlog met Rusland", aldus Trump. Oekraïne is vooralsnog door de twee partijen niet uitgenodigd voor de gesprekken.