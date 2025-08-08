ECONOMIE
Consumenten besteden meer aan goederen en minder aan diensten

Economie
door anp
vrijdag, 08 augustus 2025 om 7:29
anp080825042 1
DEN HAAG (ANP) - Consumenten hebben in juni meer goederen aangeschaft en minder diensten afgenomen dan een jaar eerder, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). De totale consumptie van huishoudens lag in die maand 0,7 procent hoger dan in juni 2024. In mei gaven consumenten 2,6 procent meer uit.
Aan diensten, zoals verzekeringen, openbaar vervoer, restaurants, evenementen en kappers, gaven consumenten in juni in totaal 0,4 procent minder uit. Ze gaven minder uit in de horeca, maar meer aan recreatie en vervoer. Bestedingen aan diensten maken ruim de helft van de totale binnenlandse consumptieve bestedingen door huishoudens uit.
Consumenten gaven daarnaast 3,7 procent meer uit aan duurzame goederen dan in juni 2024. Ze kochten vooral meer schoenen, kleding en elektrische apparaten. Huishoudens kochten echter minder personenauto's. Aan voedings- en genotmiddelen werd 2,3 procent meer uitgegeven. Aan energie en motorbrandstoffen werd 1 procent minder besteed.
De consumptie door huishoudens hangt onder meer samen met de verwachtingen van consumenten, de situatie op de arbeidsmarkt en de ontwikkeling van hun vermogen. Het CBS merkt daarbij op dat de omstandigheden voor de consumptie in juli net zo ongunstig waren als in juni. Dat komt vooral doordat consumenten minder negatief waren over hun financiële situatie in de komende twaalf maanden. Wel sloeg de stijging van de beurskoersen om in een daling.
