Productie Nederlandse industrie krimpt licht in juni

Economie
door anp
vrijdag, 08 augustus 2025 om 7:34
anp080825044 1
DEN HAAG (ANP) - De productie van de Nederlandse industrie is in juni licht gekrompen, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). In die maand werd 0,2 procent minder geproduceerd in vergelijking met een jaar eerder. In mei was nog sprake van een productiestijging van 0,8 procent. In ruim de helft van de industriële branches kromp de productie.
Van de acht grootste branches toonde reparatie en installatie van machines opnieuw de grootste productiestijging met een plus van 28,5 procent, terwijl de chemie opnieuw de grootste daling kende met een min van 8 procent.
Op maandbasis ging de industriële productie met 0,1 procent omlaag. Volgens het CBS schommelt de productie doorgaans aanzienlijk, met dalingen en stijgingen die elkaar snel opvolgen. In mei 2020 bereikte de productie van de industrie een dieptepunt. Daarna werd een stijgende lijn ingezet tot mei 2022. Sindsdien is de trend omgeslagen.
'Verwachte bedrijvigheid'
Het statistiekbureau meldt ook dat het vertrouwen van Nederlandse fabrikanten in juli vrijwel even negatief was als een maand eerder. Producenten in de industrie waren positiever over de verwachte bedrijvigheid, maar negatiever over hun voorraden en orderportefeuille.
In Duitsland, een belangrijke afzetmarkt voor de Nederlandse industrie, was het vertrouwen van producenten in juli minder negatief dan een maand eerder. De productie van de Duitse industrie lag in juni 4,7 procent lager dan een jaar eerder. Ten opzichte van mei daalde de Duitse productie met 2,8 procent.
