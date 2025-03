Cryptobedrijven stijgen op Wall Street na opmars bitcoin

NEW YORK (ANP) - Cryptobedrijven behoorden maandag tot de grote winnaars op de aandelenbeurzen in New York. Beleggers reageerden verheugd op de aankondiging van president Donald Trump dat de digitale munten bitcoin, ether, XRP, solana en cardano worden opgenomen in een Amerikaanse strategische reserve van cryptovaluta. Deze voorraad aan cryptomunten is vergelijkbaar met de strategische olievoorraden van de VS. Het nieuws zorgde voor flinke koerswinsten voor de munten die in de reserve worden opgenomen.

Cryptobeurs Coinbase en crypto-miners als Mara Holdings en Riot Platforms gingen mee omhoog en stegen tot 11,6 procent. Cloudbedrijf MicroStrategy, dat veel bitcoins bezit, klom 14,7 procent. In februari stonden de cryptomunten en cryptobedrijven nog flink onder druk. Dat kwam onder meer door de importheffingen die Trump in maart wil invoeren voor goederen uit Canada, Mexico en China. De bereidheid van beleggers om te investeren in risicovolle beleggingen zoals crypto's nam daardoor af.