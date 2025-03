Waar of niet waar? Vastgoedontwikkelaars kiezen steeds vaker voor nieuwbouw

Het zal je niet ontgaan zijn dat er overal nieuwe woonwijken en bedrijfsgebouwen uit de grond worden gestampt. Maar is dat nou echt omdat nieuwbouw zo fantastisch is of hebben ontwikkelaars gewoon geen zin om oude panden op te knappen? Wat we vooral zien, is dat veel vastgoedontwikkelaars door het tekort aan woningen investeren in deze markt. Logisch, want de rendementen zijn enorm interessant. Dit geldt niet alleen voor nieuwbouw, maar ook voor het opknappen van oude bedrijfspanden die worden omgebouwd tot meerdere appartementen. Om dit te bekostigen is een betaalbare vastgoed financiering voor vastgoedontwikkelaars enorm belangrijk. Dit zorgt er namelijk voor dat ze snel kunnen schakelen en dus ook precies weten wat het rendement op de investering zal zijn.

Nieuwbouw of renovatie?

Je kent het vast wel, zo’n charmant oud pand met prachtige details. Maar als je erin gaat wonen of werken, blijkt al snel dat de energierekening hoger is dan je hypotheek en dat elke renovatie een bodemloze put is. Ontwikkelaars hebben daar natuurlijk geen zin in. Met nieuwbouw heb je geen last van verborgen gebreken, slechte isolatie of verouderde installaties. Je begint gewoon met een schone lei, en dat betekent minder verrassingen en lagere onderhoudskosten. Klinkt logisch toch? Nu heeft niet iedere belegger de financiële middelen om te investeren in een enorm project. Daarom zijn er ook vastgoedfondsen waar je kunt instappen vanaf 100.000 euro. Tot welke doelgroep je ook behoort, Ontdek meer bij Fortus over het financieren van vastgoed voor vastgoedontwikkelaars of voor beleggers die willen beleggen in een vastgoedfonds.

Meer winst op lange termijn

Laten we eerlijk zijn, vastgoed draait om geld verdienen en wat is winstgevender, een oud pand met onvoorziene problemen of een gloednieuw gebouw dat voldoet aan alle moderne eisen? Precies. Nieuwbouw is energiezuiniger, vraagt minder onderhoud en trekt kopers en huurders sneller aan. Niemand zit te wachten op tochtige ramen en scheve vloeren als er ook een strak, duurzaam en goed geïsoleerd alternatief is.

Waarom geldverstrekkers dol zijn op nieuwbouw

Je zou denken dat geldverstrekkers niet zo moeilijk doen, maar financiers zijn dol op zekerheid en laat nieuwbouw nou net voorspelbaarder en minder risicovol zijn dan renovatie. Bij een renovatie weet je nooit precies wat je tegenkomt. Een verborgen lekkage, problemen met de fundering of bepaalde vergunningen die de boel kunnen vertragen. Bij nieuwbouw ligt alles van tevoren vast en dat maakt het een veel aantrekkelijke investering. Geldverstrekkers houden van zekerheid en daarom geven ze sneller geld voor een nieuw project dan voor een bouwval met potentie.

Flexibiliteit

Flexibiliteit is belangrijk, want de wensen van kopers en huurders veranderen continu. Mensen willen tegenwoordig een thuiskantoor, duurzame materialen en energiezuinige installaties. Oudere gebouwen kunnen daar vaak moeilijk in meegaan, terwijl nieuwbouwprojecten hier vanaf het begin rekening mee houden. Bovendien zorgen moderne bouwtechnieken zoals prefab en modulair bouwen ervoor dat de kosten en bouwtijd flink dalen. Slim toch?

Vergunningen

Als er één ding is waar vastgoedontwikkelaars grijze haren van krijgen, dan zijn het wel vergunningen. Procedures kunnen eindeloos duren en er is altijd wel iemand die bezwaar maakt. Toch is het voor nieuwbouw vaak makkelijker om door de ambtelijke molen te komen dan bij renovaties, waar vaak onduidelijkheden zijn over bestemmingsplannen of monumentale status. Met een strak plan en goede samenwerking met de gemeente, is de kans groter dat een project soepel verloopt.

Nieuwbouw is de toekomst

Laten we eerlijk zijn, wie kiest er anno nu nog voor een energieverslindend, verouderd pand als er ook een fonkelnieuw, duurzaam en onderhoudsarm alternatief is? Natuurlijk heeft renovatie zijn charme, maar vastgoedontwikkelaars gaan niet voor nostalgie. Ze gaan voor rendement, gemak en zekerheid. Want laten we eerlijk zijn, wie kan ze daar ongelijk in geven?